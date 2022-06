Gabriela Samadello Monteiro de Barros foi espancada pelo também procurador Demétrius Oliveira dentro da prefeitura - Reprodução TV Tribuna

Publicado 22/06/2022 14:43 | Atualizado 22/06/2022 14:44

São Paulo - Vítima de uma brutal sessão de espancamento dentro Prefeitura de Registro, no Vale do Ribeira, interior de São Paulo, Gabriela Samadello Monteiro de Barros, de 39 anos, detalhou a atmosfera de medo no dia a dia de trabalho ao lado de Demétrius Oliveira Macedo, de 34. Procuradora-geral do município de Registro, Gabriela é chefe do procurador que a agrediu, 'motivado' pela abertura de um processo administrativo que investiga a postura do mesmo na repartição.

"Eu tinha medo, sim. Tinha medo de que fosse acontecer isso, mas não imaginava que fosse ser uma violência física, achava que fosse um 'bate boca', uma discussão", disse a procuradora à 'TV Tribuna'.

Embora a reação, violenta e covarde, de Demétrius Oliveira Macedo tenha sido gravada, ele foi liberado após ser conduzido ao 1º Distrito Policial (DP) do Vale do Ribeira, onde o boletim de ocorrência (BO) foi registrado por Gabriela Samadello Monteiro de Barros. No depoimento, a procuradora-geral do município detalhou o traumático episódio. "Eu estava saindo da repartição quando ele veio em direção a mim de forma violenta e me desferiu uma cotovelada. Fui arremessada contra a parede. E ele começou a bater muito em mim, desferir muitos golpes. Socos e pontapés. Chutou muito o meu rosto".



Agressor é afastado

Demétrius foi oficialmente afastado do cargo nesta quarta-feira, 22, e teve o salário suspenso. A punição foi confirmada em publicação do Diário Oficial do Município. O processo administrativo aberto contra o agressor deve resultar na exoneração do servidor público. A pena tem validade imediata por 30 dias.