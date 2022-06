Bruno Araújo Pereira, indigenista da Funai - Reprodução TV Globo

Publicado 22/06/2022 15:41 | Atualizado 22/06/2022 16:16

Manaus - O superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Eduardo Fontes, disse durante entrevista à Rádio Gaúcha, na última terça-feira (21), que as investigações sobre o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips indicam que o especialista chegou a dar cinco tiros após ser baleado pela primeira vez.



Os suspeitos do crime que deram seus depoimentos à Polícia confirmaram a informação. De acordo com o superintendente, a arma que Bruno teria usado se perdeu nas águas do rio. Após ser baleado pela segunda vez, o indigenista teria perdido o controle da lancha em que estavam, e a pistola de Bruno teria caído na água. Ele tinha porte de arma.

A perícia indica que Dom e Bruno foram mortos por armas de caça. As armas usadas para o assassinato ainda não foram encontradas, e a suspeita é de que elas foram jogadas no rio. Os suspeitos já haviam sido apontados pela PF: Amarildo Oliveira, que admitiu ser autor dos disparos; Jefferson da Silva Lima, também um assassino confesso; e Oseney Oliveira, que nega o envolvimento nos crimes.



Além deles, outros cinco nomes foram identificados acusados de ajudar na ocultação dos cadáveres e confessaram essa participação.



Bruno recebeu dois tiros no abdômen e um na cabeça. Dom também levou tiros no tórax. A previsão é de que os corpos sejam liberados ainda nesta semana.