Embarcação de carga Thais, que naufragou a caminho de Fernando de Noronha - Reprodução

Publicado 22/06/2022 15:46 | Atualizado 22/06/2022 15:51

Uma embarcação de carga naufragou no caminho entre o Recife e Fernando de Noronha, nesta quarta-feira, 22. Segundo Moacyr Luna, dono do barco, o naufrágio foi detectado durante a madrugada, quando a tripulação perdeu o contato com o continente e um equipamento de sinalização apontou problemas. Há cinco pessoas desaparecidas no mar.



Embarcação chamada Thaís saiu do Recife com destino a Fernando de Noronha às 14h da terça-feira, 21. A previsão de chegada era na manhã desta quinta-feira, 23. De acordo com Moacyr, o barco transportava uma carga de material de construção.

"Até o momento, tem três resgatados. Faltam mais cinco. Oito tripulantes, no total. A Marinha está no local. Ele estava navegando tudo bem até as 4h30 da manhã de hoje. Deve ter acontecido uma mudança brusca de tempo", explicou Luna.