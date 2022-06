Mulher ostentava nas redes sociais - Reprodução

Publicado 24/06/2022 10:22 | Atualizado 24/06/2022 11:13

Uma mulher, identificada como Jéssica Andrade da Silva, foi presa em Salvador, na Bahia, suspeita de administrar uma organização criminosa que atuava no Ceará. A ação foi realizada na quarta-feira, 22. Segundo as investigações, ela vivia uma vida de luxo e ostentava nas redes sociais.

Jessica é companheira de Vicente Antônio de Freitas Filho, de 36 anos, conhecido como 'Vicente Peru'. Ele também era chefe de uma organização criminosa e foi preso em 2016. A mulher assumiu os negócios do marido em 2017, após Vicente ser transferido para um presídio federal.

O mandado de prisão preventiva contra Jéssica foi expedido pela Vara de Delitos de Organização Criminosa de Fortaleza. Ela foi localizada e agora, a polícia do Ceará procura outros integrantes do bando. A ação contou com a participação da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), a Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) e Polícia Civil da Bahia (PC-BA).