Para o ministro André Mendonça, o debate sobre o sistema eleitoral "são tensões próprias do regime democrático" - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Para o ministro André Mendonça, o debate sobre o sistema eleitoral "são tensões próprias do regime democrático"Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 28/06/2022 16:01

Lisboa - O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), fez nesta terça-feira, 28, uma defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), Mendonça foi questionado se via risco de ruptura institucional nas eleições, após participar do X Fórum Jurídico de Lisboa, em Portugal. "Não. A democracia está a pleno vapor", afirmou o ministro e pastor presbiteriano. "Institucionalmente, nos três Poderes, não há debate sobre ruptura."

O evento foi promovido pelo Instituto de Direito Penal (IDP), ligado ao ministro do STF Gilmar Mendes. No dia anterior, os ministros Luís Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski já haviam falado sobre a conjuntura política brasileira. Barroso disse que o Supremo tem "conseguido resistir ao populismo autoritário" e Lewandowski afirmou: "Nós com certeza realizaremos as eleições, contabilizaremos os votos e empossaremos os vencedores".

Mendonça também ratificou a legitimidade do resultado das urnas eletrônicas. "É isso que vivemos e é isso que viveremos", disse Segundo o ministro, o debate sobre o sistema eleitoral que existe hoje, externado sobretudo por Bolsonaro — que aponta sem provas para riscos de fraudes nas urnas eletrônicas —, "são tensões próprias do regime democrático". "São opiniões, principalmente questões políticas que trazem debates mais acalorados". Para ele, conversas sobre um eventual golpe se limitam às pessoas e ao ambiente político. "Nós (as instituições) seguimos e seguiremos com normalidade."