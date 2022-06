Cocaína estava escondida em bombons - Divulgaçõ Polícia Federal

Publicado 28/06/2022 16:38 | Atualizado 28/06/2022 16:38

São Paulo - A Polícia Federal apreendeu na madrugada desta terça-feira (28), no Aeroporto Internacional de São Paulo, em ação conjunta com a Receita Federal, mais de 8 kg de cocaína dentro de embalagens de bombons.

Servidores da Receita Federal, em trabalho de fiscalização indireta de bagagens despachadas, por meio do raio-x, perceberam uma grande quantidade de material orgânico compactado, no formato de pequenas bolas, dentro da mala de um passageiro que viajaria em voo para Conakry, na Guiné, com escala em Addis Ababa, na Etiópia. O proprietário da mala, um nigeriano, de 55 anos, que ingressou no país com pedido de refúgio, foi localizado e acompanhou a revista em seus pertences.

Dentro da mala foram encontrados sacos de bombons. Em cada embalagem, ao invés de chocolate, estava embalada uma pequena quantidade de substância, que, quando submetida ao líquido reagente, aparentou ser cocaína. O passageiro foi conduzido à PF e preso após os exames periciais confirmarem as suspeitas.

O preso será apresentado à Justiça Federal, onde poderá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.