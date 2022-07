Religiosos e políticos lamentam morte de cardeal Dom Cláudio Hummes - Reprodução/Vatican News

Publicado 04/07/2022 14:20

Recebemos com muita tristeza a notícia do falecimento de Dom Cláudio Hummes, na manhã desta segunda. Arcebispo Emérito de São Paulo, ele foi um dos brasileiros mais influentes da Igreja Católica. Que Deus conforte a família, amigos e fiéis. — PSDB (@PSDBoficial) July 4, 2022

Manifesto meu pesar pelo falecimento de Dom Cláudio Hummes. Seu amor incondicional ao próximo levou-o a se colocar sempre ao lado dos pobres, mesmo nas situações mais adversas.



: @ricardostuckert pic.twitter.com/hwGpIYkkzB — Lula (@LulaOficial) July 4, 2022

Ao comunicar a morte do amigo, Odilo pediu orações a Dom Cláudio. “Convido todos a elevarem preces a Deus em agradecimento pela vida operosa do falecido Cardeal Hummes e de sufrágio em seu favor, para que Deus o acolha e lhe dê a vida eterna, como creu e esperou”, escreveu.O arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Dom Orani Tempesta, informou, por meio de uma nota de pesar, que a Arquidiocese do Rio reza por Dom Cláudio e direcionou seu carinho às pessoas que conviveram com o arcebispo emérito de São Paulo. “Neste momento em que o Cardeal Hummes volta para o Pai, a Nossa Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, reza pelo seu repouso eterno. Para que possa contemplar a visão beatífica e o amor misericordioso do Pai. Que aqueles que desfrutam da sua amizade próxima, seus familiares, a arquidiocese de São Paulo, as congregações romanas que ele presidiu e serviu e em especialmente os povos da Amazônia, a quem também serviu na recém criada Conferência Episcopal da Amazônia, possam experimentar a nossa fraternidade solidária e nosso abraço fraterno. Que a esperança esteja cada vez mais presente no coração de todos”, escreveu Dom Orani.O falecimento de Dom Cláudio também gerou comoção na área política. O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) lamentou a morte do cardeal.O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, relembrou a trajetória de Dom Cláudio na Igreja e na Greve do ABC Paulista, quando o então bispo de Santo André apoiou os grevistas durante a ditadura militar. Lula também afirmou: “Não nos esqueceremos de Dom Cláudio”.