A polícia vai investigar se o motorista do ônibus teve culpa no acidente em Santa Catarina - Reprodução

A polícia vai investigar se o motorista do ônibus teve culpa no acidente em Santa CatarinaReprodução

Publicado 04/07/2022 16:14

Um acidente envolvendo um ônibus escolar e uma retroescavadeira deixou um morte e 25 crianças e adolescentes feridos na manhã de hoje, 4, em Santa Catarina. O coletivo trafegava na rodovia SC-446 e pertence à Secretaria de Educação de Treviso, a 211 quilômetro de Florianópolis e levava estudantes para Criciúma.

O motorista do ônibus, identificado como Geraldo Corrêa, de 64 anos, morreu preso nas ferragens. Os estudantes, com idades entre 10 e 14 anos, foram socorridos por ambulâncias do Corpo de Bombeiros, do Samu e por veículos particulares que passavam pelo local. Todos foram levados para unidades de saúde da região. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina, há versões contraditórias sobre a dinâmica do acidente. Testemunhas disseram que o ônibus escolar teria batido na traseira da retroescavadeira. No entanto, as imagens registradas mostram o para-brisa do coletivo preso à parte dianteira da máquina.

Os trabalhos da perícia tiveram início ainda pela manhã e servirão para auxiliar na apuração das causas do acidente. A Prefeitura de Treviso, por meio de nota, disse que vem prestando apoio às famílias das vítimas.