Guedes destacou o papel desempenhado pelas mulheres que ocuparam cargos no governo BolsonaroWashington Costa

Publicado 05/07/2022 18:06

O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez um discurso de valorização das mulheres na cerimônia de posse da nova presidente da Caixa, Daniella Marques. O banco está no centro de uma crise após as denúncias de assédio sexual e moral ao ex-presidente Pedro Guimarães, que era muito próximo do presidente Jair Bolsonaro.

"A força secreta (do governo) são as mulheres. Quero homenagear as mulheres que têm feito um trabalho espetacular (no governo). As mulheres têm que ser protegidas do ponto de vista pessoal para desenvolverem suas potencialidades", disse o ministro.

Ele citou nominalmente algumas mulheres que fizeram ou fazem parte do governo, como Martha Seiller, que liderou o PPI e hoje está no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Solange Vieira, ex-superintendente da Superintendência de Seguros Privados (Susep).

Guedes ainda elogiou a nova presidente da Caixa, que é seu braço direito desde quando os dois eram da iniciativa privada. Daniella está no governo desde 2019 e, antes de ser nomeada presidente do banco, ocupava o cargo de secretária de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia.

"Daniella Marques é uma guerreira, forte, competente, trabalhadora, leal; é o que vocês querem. Todo mundo gosta da Daniella Marques, o presidente adora. Eu só apanho."

O ministro também comentou que o governo encontrou sua base no Congresso, "que é eficiente e trabalha bem", disse citando, por exemplo, o senador Carlos Portinho (PL-RJ), líder do governo no Senado.

A cerimônia de posse de Daniella Marques ocorre a portas fechadas, mas a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) está transmitindo o evento pelas suas redes sociais.