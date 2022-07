Bolsonaro disse que o Brasil pode ter o combustível mais barato do mundo - Isac Nobrega

Bolsonaro disse que o Brasil pode ter o combustível mais barato do mundoIsac Nobrega

Publicado 05/07/2022 18:19

Na posse da nova presidente da Caixa, Daniella Marques, o presidente Jair Bolsonaro (PL) manifestou confiança de que a promulgação da PEC dos Benefícios ocorra nesta semana. O texto está na Câmara e já passou pelo Senado.

"Há uma pacificação entre o Parlamento e Executivo, quase um casamento perfeito. O Parlamento vem colaborando com a PEC (dos Benefícios) que foi aprovada pelo Senado e deve ser votada pela Câmara ainda nesta semana para ser promulgada, se Deus quiser", afirmou.

O presidente disse ainda que o Brasil pode ter o combustível mais barato do mundo — com exceção dos países autossuficientes que têm refinarias. Segundo ele, as pessoas que criticam a alta dos preços dos combustíveis não têm conhecimento sobre o tema.

Bolsonaro aproveitou a cerimônia para fazer campanha abertamente e voltou a criticar as pesquisas eleitorais que apontam para a liderança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Nada cola do lado de lá? É teflon?", questionou, após criticar países latino-americanos que elegeram governantes de esquerda, como a Colômbia.

Ex-secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniella assumiu o comando do banco após uma série de denúncias assédios sexual e moral levarem ao afastamento do ex-presidente da Caixa Pedro Guimarães. Líder da instituição desde o início do governo de Jair Bolsonaro — e próximo ao presidente —, Guimarães nega as denúncias.