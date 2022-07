Polícia prende homem suspeito de fazer aborto em esposa e jogar feto no lixo - Pixabay

Publicado 06/07/2022 15:35 | Atualizado 06/07/2022 16:10

Cuiabá - A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu, na terça-feira, um homem de 51 anos suspeito de ter feito um aborto na própria mulher, de 42, e jogar o feto em uma lixeira na rua. O caso aconteceu em Lucas do Rio Verde, no interior do estado.

De acordo com a polícia, a vítima chegou no Hospital São Lucas acompanhada do marido. Ela passou por exames que constataram que estava seis meses e sofreu um aborto provocado. A mulher está internada em estado grave e passou por uma cirurgia para conter a hemorragia.



Ao ser confrontado, o homem assumiu que tinha realizado o aborto na própria esposa e confessou ter jogado o corpo do bebê no lixo. A polícia então foi acionada. Já a vítima não pode ser ouvida por causa do seu estado de saúde.



Um casal de filhos da mulher, uma adolescente de 17 anos e um rapaz de 19, também prestaram depoimento. Já o corpo do bebê, encontrado posteriormente, foi encaminhado para exame de necropsia.