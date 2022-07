Dezenove pessoas morreram e o rompimento da barragem entrou para a história como um dos maiores desastres ambientais do mundo. - Dvulgação

A Justiça inglesa aceitou julgar, nesta sexta-feira (8), o caso da ação movida pelas vítimas do desastre de Mariana, em Minas Gerais, contra a BHP Billiton, grupo anglo-australiano associado à brasileira Vale na Samarco, mineradora responsável pela barragem. No processo, há o pedido de reparação financeira para mais de 200 mil vítimas. O rompimento da barragem aconteceu em novembro de 2015, destruiu casas, contaminou rios e causou a morte de 19 pessoas.

Essa é a maior ação coletiva relacionada a um desastre ambiental nos tribunais ingleses, com mais de 200 mil atingidos - entre eles, membros da comunidade indígena Krenak, 25 prefeituras brasileiros, seis autarquias, mais de 500 empresas e 14 instituições religiosas . As indenizações podem chegar a cerca de R$ 35 bilhões, segundo o escritório de advocacia internacional PGMBM, que representa os atingidos pelo rompimento.



Agora, a ação deve seguir para a fase de mérito, na qual será determinada a responsabilidade da BHP sobre os danos causados pelo desastre. A mineradora ainda pode apelar à Suprema Corte do Reino Unido. No entanto, diferentemente do que ocorre no Brasil, é preciso obter permissão da corte para apresentar recurso.



O caso foi ajuizado em 2018 e julgado em primeira instância dois anos depois, quando foi rejeitado sob o argumento de que duplicava as iniciativas de reparação de danos em curso no Brasil. O PGMBM, em parceria com o escritório brasileiro Castro Barros Advogados, recorreu da decisão na Corte de Apelações britânica e obteve uma vitória histórica com a retomada do caso.



O tribunal inglês acatou a argumentação do PGMBM em favor do julgamento na Inglaterra, ainda que os prejuízos tenham sido causados no Brasil e haja processos judiciais brasileiros desde 2015. A decisão unânime foi assinada pelos três juízes do Tribunal de Apelação.



O desastre de Mariana



Em 5 de novembro de 2015, o distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, foi atingido pelos rejeitos de minério de ferro da barragem de Fundão, que se rompeu. A onda de rejeitos arrasou o vilarejo, contaminando cursos d’água — o principal deles foi o Rio Doce, chegando até a sua foz, no Oceano Atlântico, em Linhares, no Espírito Santo.



