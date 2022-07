Dinheiro encontrado dentro do veículo - Reprodução Redes Sociais

Recife - A Polícia Civil de Pernambuco prendeu um homem, identificado como Evandro Gabriel Santana, de 24 anos, que roubou o carro de um padre e distribuiu R$ 23 mil que estavam dentro do veículo. O caso aconteceu na cidade de Caruaru, na última terça-feira (5). De acordo com as autoridades policiais, o suspeito foi detido após uma denúncia anônima.

Na delegacia, Evandro alegou que roubou o carro do sacerdote porque estava com raiva dele. Segundo ele, o religioso havia lhe dado carona para o centro de Caruaru, mas não parou no lugar correto. "Roubei mesmo, o dinheiro e a Toro, porque ele não me deixou onde eu queria. Ele ia para o Centro e eu também, mas ele passou direto. Fiquei com raiva e tomei mesmo. Peguei e distribuí uns R$ 20 mil. (Eu disse) ‘olha o dinheiro, quem quer dinheiro? Vamos, galera, chega aí’. Só depois que me autuaram é que eu descobri que ele era padre", disse ele, que negou que estivesse armado.

Já o padre da paróquia São José, localizada na cidade de Canapi, em Alagoas, usou as redes sociais para dar sua versão. Em vídeo, ele disse que tinha ido a um retiro de religiosos na segunda-feira (4), no município de Camocim de São Félix, em Pernambuco, mas que passou mal e foi para o hospital. Ao estacionar o veículo, um homem invadiu o carro e pediu para que o levasse até o Centro.



Ainda de acordo com o sacerdote, a quantia que estava dentro do veículo era para pagar as camisetas de um projeto religioso da paróquia, que custariam cerca de R$ 12 mil, além de uma mesa e caixas de som para as capelas. "Era nítido que (ele) estava totalmente drogado, com uma arma na cintura. Eu corri para dentro do hospital e ele ficou lá. Depois, roubou o carro da paróquia, (onde) estava o dinheiro", contou.