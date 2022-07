Bombeiros alertam para o risco de desabamento do prédio - Corpo de Bombeiros de São Paulo

Publicado 12/07/2022 16:06

São Paulo - Após uma nova avaliação indicar risco de desabamento no prédio de dez andares no Centro de São Paulo que pegou fogo na noite do domingo e permanece com focos de incêndio, o Corpo de Bombeiros interrompeu os trabalhos e decidiu interditar vias de acesso importantes e uma das entradas da Estação São Bento da Linha 1-Azul do Metrô.

As Ruas 25 de Março e Comendador Abdo Schahin, que chegaram a ser liberadas pela manhã, voltaram a ser interditadas. Os bombeiros pedem que as pessoas evitem a região e orientaram os comerciantes a fechar as portas. O edifício localizado na Rua Comendador Abdo Schahin ainda tem chamas nos andares superiores

"Estamos reposicionando as viaturas do Corpo de Bombeiros, mudando ponto de comando e também fazendo interdição da Rua 25 de Março e da Rua Comendador Abdo Schahin. Passamos por uma nova avaliação e existe o risco do colapso da edificação. As operações são interrompidas agora, para uma nova estratégia", informou o capitão André Elias, porta-voz do Corpo de Bombeiros

A nova determinação ocorre depois de os bombeiros terem descartado o risco de desabamento na segunda-feira, 11, em virtude do controle das chamas. Eles esperavam encerrar os trabalhos nesta terça-feira, mas novos focos de incêndio surgiram no fim da manhã e levaram à interrupção temporária dos trabalhos.

O incêndio de grandes proporções começou por volta das 21h do domingo em um edifício comercial na Rua Comendador Abdo Schahin. Foram atingidos ao menos quatro imóveis, entre eles, o primeiro templo ortodoxo do País, a Igreja Ortodoxa Antioquina da Anunciação à Nossa Senhora. De 1904, o templo religioso é tombado pelas Prefeitura de São Paulo desde 2007, junto a outras edificações do chamado "Centro Velho", e é um marco da imigração sírio-libanesa no País. A construção foi bastante danificada, de acordo com os bombeiros.

Dois bombeiros sofreram queimaduras de 2.º grau. Eles foram resgatados conscientes e encaminhados a um hospital do Tatuapé, na Zona Leste. O soldado Felipe Santiago Marcelino, de 22 anos, está com 39% de queimaduras no corpo, em situação estável, e permanece na UTI. Já soldado Helliton Rocha Silva do Nascimento, de 33 anos, apresenta 16% de queimaduras no corpo e está internado na enfermaria do hospital. Não há informações sobre outras vítimas.