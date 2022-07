O criminoso foi desamado e agredido, mas conseguiu escapar - Reprodução

Publicado 15/07/2022 10:51

Um homem foi atingido de raspão no ombro e na testa ao desarmar o ex-namorado da companheira, em uma oficina, em Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, o crime teria sido motivado por ciúmes. O criminoso conseguiu fugir e até o momento, ninguém foi preso.

A vítima, de 24 anos, trabalha em uma oficina no bairro Cidade Atlântica. Segundo o boletim de ocorrência, o atirador entrou no local atirando e disparou diversas vezes até que a arma falhasse. Neste momento, o alvo do criminoso, que estava escondido nos fundos do estabelecimento, entrou em luta corporal com o homem.

O proprietário da oficina se envolveu na briga e junto com o funcionário conseguiu imobilizar e desarmar o criminoso que se desvencilhou fugiu do local. Imagens das câmeras de segurança flagraram o momento da ação.

Segundo relatos, o atirador teria sido casado com a namorada da vítima e já havia tirado fotos do local dias antes. A polícia investiga o caso.