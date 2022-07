Homem mata oito pessoas no Paraná - Kelvin Polasso/Toledo News

Publicado 15/07/2022 09:54 | Atualizado 15/07/2022 11:11

Um policial militar matou oito pessoas, sendo seis da família dele, no início da madrugada desta sexta-feira, 15, em Toledo e Céu Azul, dois municípios da região oeste do Paraná. De acordo Polícia Civil e com a Polícia Militar, entre as vítimas estão três crianças e um adolescente. Na sequência ele teria tirado a própria vida.

O policial militar, que já fazia parte da corporação há 12 anos, foi identificado como Fabiano Junior Garcia.

As primeiras informações dão conta de que o PM, de 37 anos, matou dois filhos do agente, Miguel, de 4 anos e Kamili, de 9 anos, uma enteada, Amanda, de 12 anos, a esposa, Kassiele, de 28 anos, a mãe dele, Irene, de 78 anos, um irmão, Claudiomiro, de 50 anos, e outras duas pessoas que estavam na rua.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas aos locais, mas puderam apenas constatar os óbitos.

Ainda segundo a Polícia Civil, as delegacias de Toledo e de Céu Azul instauraram inquéritos policiais e realizam diligências nesse momento para apurar a motivação dos fatos. Perícias foram realizadas nos locais e equipes de investigação seguem na coleta de informações para estabelecer a dinâmica dos fatos.