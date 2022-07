Colisão aconteceu no trecho CE-187, no distrito de Sucesso, entre as cidades de Tamboril e Crateús - Reprodução

Colisão aconteceu no trecho CE-187, no distrito de Sucesso, entre as cidades de Tamboril e Crateús Reprodução

Publicado 15/07/2022 16:14

Cinco jovens morreram em um envolvendo dois carro na manhã desta sexta-feira, 15. Eles voltavam de uma festa em Tamboril, no interior do Ceará, na manhã desta sexta-feira (15). Duas pessoas ficaram feridas e estão hospitalizadas.



Os veículos bateram de frente na Rodovia CE-187, entre as cidades de Tamboril e Crateús. Quatro pessoas morreram no local e outras três vítimas foram socorridas pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma delas morreu ao dar entrada no hospital. Não há informações sobre o estado de saúde dos sobreviventes.

Três vítimas foram identificadas — Susane Silva, Rebeca Loiola e Ana Luísa Capistrano. Elas moravam nos municípios de Quiterianópolis e Novo Oriente. Nas redes sociais, a prefeitura de Quiterianópolis, divulgou uma nota de pesar pela morte das três jovens.







Peritos da Polícia Civil estiveram no local para tentar esclarecer a dinâmica do acidente. O caso está sendo investigado pela Delegacia Regional de Crateús.