Com dois mandados de prisão em aberto, o homem acabou levado para a 5ª Delegacia de Polícia (Área central) - Reprodução

Publicado 21/07/2022 15:18 | Atualizado 21/07/2022 15:32

Agentes da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) prenderam, nesta quarta-feira (20), um homem foragido da Justiça no Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha. De acordo com a PM, o acusado, que não teve seu nome revelado, é considerado de alta periculosidade, pois é investigado por tentativa de homicídio, tráfico de drogas, roubo, receptação, violência doméstica, resistência e ameaça.

Segundo os agentes, o acusado teria postado uma foto nas redes sociais momentos antes do jogo Flamengo x Juventude, pelo Campeonato Brasileiro. Uma equipe do Batalhão de Operações Policiais (Bope) efetuou a prisão na saída da arena, na área central de Brasília.

Com dois mandados de prisão em aberto, o homem acabou levado para a 5ª Delegacia de Polícia (Área central). Ele estava foragido desde que escapou do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) do Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios (TJDFT).