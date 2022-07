Influenciadora é condenada por tráfico após tentar embarcar com droga - Reprodução Instagram

São Paulo - A influenciadora digital Laís Crisóstomo Aguiar foi condenada, na última quarta-feira (20), por tráfico internacional de drogas. A Justiça de São Paulo condenou a blogueira de 28 anos a 2 e 11 meses de prisão. Entretanto, a pena foi convertida para prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

Em agosto do ano passado, Laís foi presa em flagrante por agentes da Polícia Federal no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, ao tentar embarcar para Dubai, nos Emirados Arábes, com 461 gramas de cocaína. Peterson de Sousa Fontes, de 45 anos, com quem ela viajaria, também foi detido na ocasião.

Laís e Fontes ficaram presos por três meses. Mas, os dois foram liberados após a audiência de instrução e julgamento. Fontes também foi condenado por tráfico, recebeu a mesma pena que Laís e teve a sentença revertida para prestação de serviços.

De acordo com o juiz Rogério Volpatti Polezze, da 1ª Vara Federal de Guarulhos, ambos foram beneficiados porque confessaram o crime e colaboraram com a investigação. "Substituo a pena privativa de liberdade ora imposta por uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a ser especificada pelo Juízo de Execuções Penais, a razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e pelo pagamento de prestação pecuniária no valor equivalente a 30 salários mínimos, a ser recolhida pela ré", disse o magistrado na sentença.

Nas redes sociais, Laís ostenta uma vida de luxo. Entre suas postagens é possível ver fotos de viagens, festas e itens de luxo sendo exibidos para os mais de 400 mil seguidores. Natural de Montes Claros, no interior de Minas Gerais, ela iniciou a carreira de modelo aos 14 anos.