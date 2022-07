A Semana da Inovação 2022 é organizada pela Enap - Divulgação

A Semana da Inovação 2022 é organizada pela EnapDivulgação

Publicado 26/07/2022 11:16

Com a presença de professores, especialistas nacionais e estrangeiros e da ministra digital de Taiwan, Audrey Tang, a Semana da Inovação 2022, destinada a discutir melhorias no serviço público, está com as inscrições abertas. Em formato híbrido (presencial e on-line), o encontro será entre 8 a 10 de agosto no Rio de Janeiro, em Brasília e Recife.



Organizado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), o evento, em sua oitava edição, tem como tema “Tempo de Criar”. Neste ano, o encontro tem como objetivo debater o uso de novas tecnologias e de inovações em métodos de gestão para melhorar a execução das políticas públicas.



Também participarão do evento a coordenadora do Centro de Inovação da Secretaria de Estadual de Educação de São Paulo, Debora Garófalo, e a professora Vera Monteiro, da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo.



Os especialistas internacionais convidados para o encontro são Eli Dourado, pesquisador sênior do Center for Growth and Opportunity da Utah State University, nos Estados Unidos; e o economista Glen Weyl, criador da Fundação RadicalxChange, organização não lucrativa que atua na ampliação das inovações democráticas.



Os debates terão três eixos: políticas públicas inovadoras e entrega de valor público; inovação na prática: gestão e métodos com impacto na vida das pessoas; e novas tecnologias a serviço da transformação digital.



Haverá atividades presenciais em Brasília no dia 8 de agosto, no Recife no dia 9 e, no Rio de Janeiro, no dia 10. Em relação aos debates presenciais, nem todas as atividades serão transmitidas pela internet e haverá limitação de inscrições, de acordo com a lotação.



Inscrição