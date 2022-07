Acidente envolvendo ônibus, uma moto e carros em São Paulo - Reprodução

Publicado 27/07/2022 10:19 | Atualizado 27/07/2022 12:23

O equipamento de um ciclista registrou imagens de um acidente grave envolvendo um ônibus, uma moto e carros nesta terça-feira, 26, na Avenida Cecilia Lottenberg, em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. Um motociclista morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas. O vídeo foi divulgado pelo portal G1.

No vídeo, é possível ver um carro preto, que aparentemente estava em alta velocidade, batendo em um veículo branco. Em seguida, ele invade a pista contrária, atingindo um automóvel prata e uma moto, jogando o piloto para dentro de um coletivo que estava parado no ponto de ônibus. Com o impacto da batida, os pedaços da motocicleta se espalharam pelo asfalto e pela calçada.

Passageiros e pedestres se aproximaram da porta da frente do ônibus. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.



Outras quatro pessoas ficaram feridas, sendo duas crianças, que foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e não precisaram ser socorridas ao hospital, e dois adultos. Um foi levado ao Pronto Socorro Campo Limpo e o outro, a um hospital da região.

A avenida chegou a ser interditada e oito linhas de ônibus foram desviadas. A SPTrans informou que as causas do acidente estão sendo investigadas.