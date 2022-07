Victor soube que seria demitido por WhatsApp - Reprodução

Publicado 28/07/2022 12:25 | Atualizado 28/07/2022 12:34

O médico Victor Hugo Heckert, descobriu na terça-feira, 26, que seu último dia de trabalho seria nesta quinta-feira, 28. O ortopedista que mora em Erechim, no Norte do Rio Grande do Sul, e atuava como Clínico Geral na unidade de saúde de Barão de Cotegipe. Ele recebeu a informação por engano, através de uma mensagem encaminhada pelo WhatsApp.

A demissão via Whatsapp foi totalmente profissional e madura pic.twitter.com/04oHirMXCb — demitido por whats (@thehecky) July 26, 2022

"O funcionário da empresa que me contratou me mandou aquela mensagem e encaminhou o que tinham mandado para ele, se eu sabia que meu último dia seria na quinta. E eu não sabia", disse Victor em entrevista à RBSTV.

Victor publicou o ocorrido nas redes sociais e o caso viralizou acumulando mais de 93 mil curtidas nesta quinta-feira. O médico de 29 anos explica que trabalha como terceirizado há dois meses na cidade vizinha. Ele diz que o contrato foi firmado com o compromisso de atender todas as segundas e quintas-feiras. "Sempre fui, nunca faltei, e segunda-feira eu estava lá. Atendi normal, ninguém me falou nada", disse ele à reportagem.

O contrato de trabalho de Victor exigia um aviso prévio de 30 dias de antecedência para ser efetuado o desligamento. No entanto, ele descobriu com o ex-colega de trabalho que havia sido substituído. "Não entendi, de fato, a mensagem, porque era encaminhada. Às vezes o cara errou, encaminhou errado. Mas ele falou: 'ah, pois é, achei que tinham te avisado. É isso, colocamos outro médico no lugar, e a partir de segunda tu tá fora'", explicou.



Ele contou tem ouros trabalhos, mas que a impossibilidade em se planejar gerou revolta. "Eu fiquei revoltado pela forma com que aconteceu, e seis dias antes de o [outro] mês começar. É uma falta de consideração com qualquer profissional, não só médicos", comentou.

Victor também diz que diversos outros profissionais da saúde se identificaram com a situação através de sua postagem no Twitter. Na rede social, ele tem cerca de 67 mil seguidores. "Não vou mudar o mundo, não vou mudar os empregadores, mas acho que vale a reflexão", disse.