Cachorro deita no chão e se rende junto com suspeitos durante operaçãoDivulgação/Policia Civil

Publicado 29/07/2022 13:47 | Atualizado 29/07/2022 15:25

Um cachorro mostrou lealdade ao se render junto com três suspeitos presos por tráfico de drogas em uma operação policial realizada, nesta quinta-feira, 28, pela Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes (Dise) de Americana, no interior de São Paulo. Três homens foram detidos com um carregamento de cerca de uma tonelada de maconha em uma chácara.

Segundo a Polícia Civil, o animal fazia a segurança da chácara onde ocorreu a apreensão da carga de maconha. A droga saiu de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para Hortolândia. Agentes que monitoravam o local acompanharam a chegada do caminhão e, em seguida, prenderam os suspeitos.

A droga estava separada em 1.176 tijolos. A ação corresponde à quarta fase da Operação Fronteira, que busca interceptar drogas enviadas de outros países usando rodovias da região Centro-Oeste. O entorpecente seria vendido em Campinas e cidades próximas.

Em entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo, o delegado Marco Antônio Pozetti disse que as investigações não se referem a um determinado grupo, pois “existem vários. (…) Com certeza, isso daqui (droga apreendida) não daria para muito, espalharia rapidinho”.

Os três homens trio, entre eles o dono da casa, foram levados para a sede da Dise, em Americana. O cachorro, da raça rottweiler, permaneceu na casa com a dona da chácara, que, a princípio, não tem envolvimento com o tráfico de drogas.