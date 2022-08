Lista dos candidatos pré-selecionados será disponibilizado no site do programa - Divulgação

Publicado 01/08/2022

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni), do Ministério da Educação (MEC), para o segundo semestre de 2022 começam nesta segunda-feira, 1º. Ele oferece bolsas de estudo, integrais (100%) e parciais (50%) em instituições particulares de educação superior. As vagas são para cursos de graduação e sequenciais de formação específica, para estudantes brasileiros sem diploma de nível superior. Os interessados têm até as 23h59 de quinta-feira, 04, para se inscrever.

A lista dos candidatos pré-selecionados será divulgada no site do programa, em duas chamadas, previstas para os dias 8 e 22 deste mês. Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. Para as parciais (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.



Somente poderá se inscrever no Prouni estudante brasileiro que não possua diploma de curso superior, que tenha participado do último Enem e obtido, no mínimo, 450 pontos de média das notas. Além disso, o candidato não pode ter tirado zero na redação.

As modalidades de participação são para os aqueles que cursaram todo o ensino médio na rede pública ou na rede particular na condição de bolsista integral; estudantes com deficiência — neste caso não é necessário ter cursado todo ensino médio na rede pública ou na rede particular na condição de bolsista integral da própria escola — e, por fim, professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, integrantes de quadro de pessoal permanente de instituição pública.No caso dos docentes, não é necessário comprovação de renda.

O candidato com deficiência ou que se autodeclarar indígena, preto ou pardo pode optar por concorrer a bolsas destinadas a políticas de ações afirmativas. Durante o período de inscrição, ele pode alterar as opções. Será considerada válida a última inscrição confirmada.



O candidato a bolsas do Prouni não precisa fazer vestibular, ou estar matriculado na instituição na qual pretende se inscrever. Entretanto, é permitido às instituições participantes do programa submeter os pré-selecionados a processo seletivo específico, isento de cobrança de taxa. Essa informação deve ser dada ao candidato no momento da inscrição.

Encerrado o prazo de inscrição, o sistema do Prouni classifica os estudantes de acordo com as opções e as notas obtidas no Enem. Eles são pré-selecionados em apenas uma das opções de curso, observadas a ordem escolhida no momento da inscrição e o limite de bolsas disponíveis.



Serão realizadas duas chamadas. Em cada uma delas, os candidatos pré-selecionados têm um prazo para comparecer à instituição de ensino e apresentar os documentos que comprovem os dados informados na ficha de inscrição. Para se certificar da veracidade das informações prestadas, a instituição pode pedir ao estudante outros documentos que julgar necessários.



É permitida às instituições a realização de processo seletivo próprio dos pré-selecionados pelo Prouni. Essa informação é dada ao candidato no momento da inscrição. Nesses casos, as instituições devem explicar formalmente aos estudantes, no prazo máximo de 24 horas da divulgação dos resultados das chamadas, a natureza e os critérios de aprovação, os quais não podem ser mais rigorosos do que aqueles aplicados aos pré-selecionados em seus processos regulares. É vedada a cobrança de taxas.



Fila de espera

Ao final das duas chamadas, o candidato pode manifestar interesse em participar da lista de espera do Prouni. As bolsas eventualmente não preenchidas nas duas chamadas serão ocupadas pelos estudantes participantes da lista de espera que comprovarem as informações prestadas na ficha de inscrição.