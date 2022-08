Mauro ficou internado em estado gravíssimo e não resistiu - Reprodução

Mauro ficou internado em estado gravíssimo e não resistiuReprodução

Publicado 02/08/2022 08:38

Internado em estado gravíssimo desde o último sábado, 30, o presidente da Fúria Independente do Paraná Clube, Mauro Machado Urbim, não resistiu e morreu nesta segunda-feira, 01. Ele foi pisoteado por um cavalo da Polícia Militar no intervalo do jogo contra o FC Cascavel.

Segundo a PM, cerca de 80 torcedores da Fúria Independente tentaram invadir o local reservado aos visitantes e por isso teria sido "necessária a imediata intervenção do Regimento de Polícia Montada". A corporação alega que os agentes realizaram a formação de linha para impedir a passagem para o local e orientar aqueles que tentavam passar.

A Polícia Militar disse que os torcedores "tornaram-se hostis. Objetivando manter a ordem e principalmente a integridade dos torcedores do Cascavel, as equipes progrediram na tentativa de persuasão ao recuo", disse a PM.

Após a ação, os agentes dizem que que encontraram dois homens caídos no chão, um deles levantou e o outro permaneceu desacordado. "Imediatamente foram prestados os primeiros socorros de urgência, é acionado o Corpo de Bombeiros, que prontamente deu continuidade ao atendimento e encaminhou o ferido ao Hospital do Trabalhador", disse a polícia.

A PM diz que irá instaurar uma sindicância para apurar o ocorrido. Segundo a torcida da Fúria, não houve briga no momento do ocorrido.

"Sem qualquer necessidade, de forma truculenta e covarde, a Polícia Militar, com seu Regimento de Polícia Montada, pisoteou o nosso presidente Mauro Machado Urbim. Em momento algum houve confusão. Ou seja, nada justifica a ação violenta e criminosa da PM. Além de que, nada justifica atropelar com um cavalo e pisotear a cabeça de qualquer cidadão", diz a nota da torcida.

Mauro deixa um filho.