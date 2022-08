Após dois dias de buscas, menina de 10 anos é encontrada morta - Reprodução câmeras de segurança

Publicado 02/08/2022 19:07

Belo Horizonte - O corpo da menina Bárbara Vitória, de 10 anos, foi encontrado, na manhã desta terça-feira (2). Segundo a polícia, a menina foi encontrada por uma adolescente em um local próximo a um campo de futebol, no bairro Pedra Branca, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte (BH).

A criança estava desaparecida há dois dias desde que saiu de casa na tarde deste domingo (31) para comprar pão numa padaria, que serviria para o café da família.

Ainda de acordo com a polícia, Bárbara estava amordaçada e vestindo apenas a camisa do Atlético-MG, que usava no dia do crime. A forma como ela foi encontrada levanta suspeita de que tenha havido violência sexual, algo que será analisado por peritos.

Até o momento, a polícia trabalha com a possibilidade de que dois homens cometeram o crime. Eles foram flagrados por câmeras de segurança no curto trajeto entre a casa da família, a padaria e o matagal ao lado do campo de futebol onde ela foi encontrada.

Um dos suspeitos chegou a ser detido na última segunda (1), mas acabou sendo liberado por falta de provas. A polícia encontrou uma sacola de pão semelhante à comprada por Bárbara na casa dele. Entretahnto, ele negou o crime e disse desconhecer a criança.