Varíola dos macacos é semelhante à varíola que já foi erradicada, mas menos severa e menos infecciosa - Science Photo Library

Varíola dos macacos é semelhante à varíola que já foi erradicada, mas menos severa e menos infecciosaScience Photo Library

Publicado 02/08/2022 19:47

O Brasil tem 1.474 casos confirmados de varíola dos macacos, segundo boletim divulgado nesta terça-feira (2) pelo Ministério da Saúde. A doença está presente em 17 estados brasileiros, além do DF (Distrito Federal).



Até o momento, uma morte foi registrada no país, na sexta-feira (29). O paciente, de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, tinha comorbidades e estava em tratamento de quimioterapia.

No último dia 22, a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou a situação da varíola dos macacos como emergência pública internacional. Atualmente, há 23.247 casos confirmados da doença, de acordo com o Our World in Data . Na terça-feira (26), o órgão emitiu um alerta sobre a situação da varíola dos macacos no Brasil, e afirmou que o cenário no país é "preocupante".



"A situação no Brasil é preocupante. É importante que as autoridades também tomem conhecimento da emergência de saúde pública de interesse internacional e das recomendações temporárias e tomem as medidas adequadas", disse a líder técnica da entidade para a doença, Rosamund Lewis.



As principais medidas para prevenir a varíola dos macacos são fazer a higiene frequente das mãos com água e sabão ou álcool 70%; evitar contato com pessoas que tenham suspeita da doença; não compartilhar objetos; e reduzir o número de parceiros sexuais. As recomendações foram divulgadas no último sábado (29), em nota assinada pela SBI (Sociedade Brasileira de Infecologia) e pela SBU (Sociedade Brasileira de Urologia). As organizações destacam que, em caso de sintomas ou lesões na pele, o paciente deve se manter em isolamento até a exclusão do diagnóstico ou o completo desaparecimento das lesões.