Adolfo Souza Duarte, de 41 anos, desapareceu após cair de uma embarcação - Reprodução

Publicado 06/08/2022 15:40

O corpo do ambientalista Adolfo Souza Duarte, de 41 anos, que desapareceu após cair de uma embarcação na Represa Billings na última segunda-feira, 1º de agosto, em São Paulo, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste sábado, 6, próximo à 1ª balsa da represa, localizada na Avenida Dona Belmira Marin, no Grajaú, zona sul da cidade.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que os familiares de Duarte, também conhecido como Ferrugem, reconheceram o corpo do ambientalista.

O caso foi registrado como morte suspeita pelo 101º Distrito Policial (DP). O Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto Médico Legal (IML) vão realizar exames periciais.

Com 41 anos, Adolfo Duarte era presidente da ONG Meninos da Billings, focada na preservação da região da represa a partir do trabalho de educação ambiental do manancial.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a embarcação na qual Ferrugem estava sofreu um acidente na segunda à noite, às 20h14.

O ambientalista voltava de um passeio pela represa com dois casais que o contrataram para o serviço. Com o solavanco, os tripulantes da embarcação caíram e Duarte teria se afogado.

A corporação realizou buscas diárias no local até este sábado.

Ao jornal O Estado de S. Paulo, o delegado Marcos Gomes de Moura, do 101º DP, explicou que Ferrugem recebeu R$ 50 para fazer um passeio com dois casais. "Teve uma festinha dentro do barco, as pessoas beberam cerveja e ele até deixou o pessoal pilotar. E, em um momento desses, ele estava dançando na parte de trás do barco e uma outra pessoa estava o guiando. Foi aí que teve um solavanco, ele e outra mulher caíram", afirmou.

O delegado relatou que, após a queda, Ferrugem conseguiu ajudar uma mulher a subir na embarcação, mas que depois disso acabou desaparecendo.

"Pode ter sido atingido pela hélice do barco ou mesmo afundado. Por isso, o laudo necroscópico será importante", diz Moura.