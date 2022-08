Apreensão foi realizada pela Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Rodoviária Federal - Reprodução

Publicado 07/08/2022 10:59

A Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Rodoviária Federal apreenderam 20 fuzis e mais de mil munições durante a Operação Sufoco, realizada no último sábado, 6, em Ourinhos (SP), a 378 km da capital paulista. As equipes abordaram dois carros na rodovia Orlando Quagliato e localizaram fundos falsos com grande quantidade de munições, fuzis e carregadores.

Os dois motoristas, homens de 32 e 43 anos, foram presos em flagrante e encaminhados para a Cadeia Pública de São Pedro do Turvo (SP), informou a Polícia Militar Rodoviária. Nos carros, foram encontrados 20 fuzis da marca Colt, 1.312 munições de calibre 5.56 e dez carregadores. O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Ourinhos.