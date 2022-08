Cartório eleitoral de Sete Lagoas (MG) é atacado - Reprodução

Publicado 07/08/2022 17:58 | Atualizado 07/08/2022 18:03

Um cartório em Sete Lagoas (MG) foi atacado na noite desta sexta-feira (7). O ataque deixou a porta de vidro do estabelecimento quebrada, mas nada foi furtado. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, nenhum equipamento foi danificado no interior do prédio.

As polícias Militar e Federal foram acionadas para realizar perícia no local e investigar o caso. As autoridades ainda não identificaram o autor do ataque. A situação demonstra a necessidade do pedido de reforço de segurança nos cartórios eleitorais feito pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal de Minas Gerais (Sitraemg) em julho.

Considerando os ataques contra o sistema eleitoral, o coordenador-geral do sindicato defendeu a contratação de segurança privada para garantir a proteção dos cartórios e dos funcionários.

O TRE-MG informou que recebeu o pedido do Sitraemg no dia 20 de julho e que os apontamentos a respeito da segurança dos servidores e dos cartórios estão sendo analisados. Segundo o órgão, "eventuais providências visando o aumento na segurança dos cartórios e pessoal da Justiça Eleitoral serão tomadas à medida que se tornem necessárias".