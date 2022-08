Jovem é demitida pelo pai após criticar Bolsonaro e pede indenização - Reprodução/ Flow Podcast

Publicado 10/08/2022 17:48 | Atualizado 10/08/2022 17:52

Belém - Brunna Letícia Venancio, de 29 anos, receberá R$ 20 mil de indenização após processar o pai por ser demitida, em setembro do ano passado, depois de criticar o presidente Jair Bolsonaro (PL). Na decisão, expedida pela juíza Camila Afonso de Novoa Cavalcanti, do Tribunal do Trabalho da 8ª Região, o réu responde por danos morais, além da magistrada considerar o desligamento como discriminação por opinião política.

Segundo a jovem, a demissão aconteceu após Brunna publicar críticas às manifestações bolsonaristas do 7 de setembro, realizadas no ano passado. "Sou completamente contra esse desgoverno e esse ser humano horroroso, corrupto, mal caráter, fascista, nazista, imbecil, incapaz e medíocre", escreveu ela na ocasião.

O pai de Brunna não gostou do conteúdo divulgado e enviou um aúdio para a filha: "Bom dia, Brunna. Antes de ter as suas exposições de ira e deboche em suas posições políticas, lembre em respeitar quem está do outro lado, não se esqueça que eu tenho posições antagônicas", diz a transcrição do aúdio que consta no processo.

Ainda segundo Brunna, seu genitor enviou outros áudios em que a humilhava e a chantageava com a possibilidade de demiti-la. Brunna é tatuadora e atuava como supervisora de cadastro e vendas, em uma empresa que o pai dela é sócio. A decisão ainda cabe recurso.