Seis pessoas morreram ainda no local - Reprodução RPC /TV Globo

Seis pessoas morreram ainda no localReprodução RPC /TV Globo

Publicado 12/08/2022 07:54 | Atualizado 12/08/2022 11:05

Sete pessoas morreram e outras três ficaram feridas em uma batida entre uma van e um caminhão, em Palmeira, na região dos Campos Gerais do Paraná, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente foi registrado no fim da noite de quinta-feira (11).

A PRF informou que a van, que saiu do norte do Paraná com 10 ocupantes, bateu contra a traseira do caminhão na BR-376, na pista sentido Curitiba, por volta das 22h30.



Seis pessoas morreram no local. Uma outra vítima chegou a ser levada para o Hospital do Rocio, em Campo Largo, mas não resistiu. Os feridos sofreram lesões graves e foram encaminhados para hospitais da região de Curitiba. As vítimas foram encaminhadas para o IML de Ponta Grossa (PR), que ainda tenta identificação.

O motorista do caminhão, que saiu de Ponta Grossa, com destino a Irati, com uma carga de leite, não se feriu.

A sede da empresa proprietária da van é a cidade de Jacarezinho, porém informações preliminares apontam que os passageiros seriam profissionais da educação de Cambará, que se deslocavam para um evento na capital do estado.

A Polícia Cientifica compareceu ao local. As causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil de Palmeira.