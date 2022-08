Fernando foi baleado pela PM, chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 12/08/2022 08:22 | Atualizado 12/08/2022 11:03

Um homem de 54 anos, identificado como Fernando Mares, morreu em um confronto com a Polícia Militar, na noite desta quinta-feira (11), após atirar na companheira e na enteada. O caso aconteceu no bairro Santa Cruz, Região Nordeste de Belo Horizonte.



Segundo informações da PM ao G1 Minas, o dentista vivia com a mulher e com a enteada, e o casal tinha brigas recorrentes.



Na noite desta quinta (11), vizinhos ligaram para polícia após ouvirem gritos e discussões, seguidos de disparos de arma de fogo.

Aos entrarem na casa, os agentes encontraram Fernando alterado, ameaçando matar as mulheres, com a companheira na mira da arma. Neste momento, ela e a enteada já tinham sido baleadas por ele.

Os policiais chegaram a tentar uma negociação com o homem, que mudou o alvo e começou a ameaçar os policiais. Sem sucesso nas negociações e diante do risco que as mulheres e os agentes corriam, Fernando Mares foi baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital.

A mulher foi atingida com cinco disparos, um deles no rosto. Ela foi levada consciente para o Hospital Odilon Behrens. A enteada foi baleada na perna esquerda e encaminhada para a mesma unidade de saúde.



O Hospital Odilon Behrens disse que não divulga estado de saúde dos pacientes. A Polícia Civil investiga o caso.