Cantor Zelito Miranda morre aos 66 anos

Zelito Miranda morre aos 66 anosClarice Miranda / Divulgação

Publicado 12/08/2022 10:23 | Atualizado 12/08/2022 11:03

Rio - O cantor de forró Zelito Miranda, de 66 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira, em sua casa, na Bahia. O artista foi vítima de problemas no pulmão. O sepultamento de Zelito está previsto para às 16h30 desta sexta, no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador.

Zelito Miranda deixa esposa e duas filhas: Luiza e Clarice. Esta última está com nove meses de gestação e espera um menino. No ano passado, Zelito teve pneumonia e ficou internado no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS). Ele vinha fazendo shows normalmente nos últimos meses.

Zelito Miranda era conhecido como "Cabeludo". O cantor defendia fortemente a cultura regional e buscava sempre a valorização do xote, xaxado e outros ritmos nordestinos.

O último show de Zelito aconteceu em junho, no São João do Pelô, no Centro Histórico da capital baiana.