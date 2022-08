Na lista de delatados por Costa consta o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral - Agência Senado

Na lista de delatados por Costa consta o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio CabralAgência Senado

Publicado 14/08/2022 12:38

Rio - Ex-diretor de Abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa morreu na tarde deste sábado, aos 68 anos. A causa, no entanto, não foi divulgada pela família. O engenheiro ficou nacionalmente conhecido por ter sido preso no âmbito da operação Lava-Jato, em 2014, e por ter sido delator de supostos esquemas de corrupção na estatal.

Em acordo de delação premiada firmado com o Ministério Público Federal, Costa revelou esquemas de enriquecimento ilícito que beneficiavam políticos. Delatou, entre outros, o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral e a ex-governadora do Maranhão Roseana Sarney. Citou, ainda, nomes como o ex-senador Romero Jucá e o senador e atual ministro da Casa Civil Ciro Nogueira. Todos negaram as acusações à época.

Na ocasião da assinatura do acordo, Costa renunciou a cerca de US$ 23 milhões mantidos em contas na Suíça, à época bloqueados, além de mais US$ 2,3 milhões em Cayman. Na época, o ex-diretor devolveu R$ 79 milhões à Petrobras. Os prejuízos com os esquemas de corrupção foram calculados na ocasião em R$ 1,3 bilhão.