Marcelo Queiroga e Bruno Silva Dalcolmo - Reprodução

Marcelo Queiroga e Bruno Silva Dalcolmo Reprodução

Publicado 14/08/2022 20:08

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, indicou Bruno Silva Dalcolmo para assumir a secretaria-executiva do Ministério da Saúde. O anúncio foi feito neste sábado através das redes sociais do ministro.



Convidei o Bruno Dalcolmo, servidor de carreira de Gestor de Políticas Públicas do ME, para assumir a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Dalcolmo substituirá Daniel Pereira, que passa a fazer parte da diretoria da Anvisa. pic.twitter.com/HCwf2QC9T3 — Marcelo Queiroga (@mqueiroga2) August 14, 2022

"Dalcolmo substituirá Daniel Pereira, que passa a fazer parte da diretoria da Anvisa", disse Queiroga em uma rede social.



Em postagem, o ministro da Saúde ainda teceu elogios ao novo secretário e disse que recebeu referências dos ministros Paulo Guedes e Bruno Bianco.



"Já conhecia o Bruno e seu trabalho e também recebi ótimas referências dos Ministros Paulo Guedes e Bruno Bianco. Certamente ele ajudará muito a saúde do nosso País. Sigo usando os mesmo critérios para escolha dos secretários do Ministério da Saúde: servidores de carreira, especializados e com larga experiência nas áreas em que assumem. Desejo sorte ao servidor Daniel Pereira, que certamente contribuirá muito para a Anvisa e para o Brasil", disse Queiroga.

Dalcolmo já foi secretário-executivo do Ministério do Trabalho e é servidor de carreira. Além disso, ele também já atuou como secretário do Trabalho do Ministério da Economia, sub-chefe adjunto da Subchefia de Análise Governamental (SAG) da Presidência da República e assessor especial da Casa Civil.