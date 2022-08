Aplicativo Conecte SUS teve acesso suspenso assim como outras plataformas - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Aplicativo Conecte SUS teve acesso suspenso assim como outras plataformasMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 16/08/2022 09:45 | Atualizado 16/08/2022 09:56

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 16, a Operação Dark Cloud para desmantelar uma associação criminosa suspeita de realizar ataques cibernéticos em diversos sites do Governo Federal, entre eles o Ministério da Saúde, no final de 2021.

São cumpridos oito mandados de busca e apreensão nos estados da Paraíba, de Minas Gerais, do Paraná e de Santa Catarina. As ordens judiciais foram expedidas pela 12ª Vara da Justiça Federal no Distrito Federal.

Segundo a PF, durante as investigações, a polícia descobriu que os ataques foram realizados por uma organização criminosa transnacional dedicada à prática de crimes dessa natureza, com foco em entidades públicas e privadas em várias regiões do Brasil, Estados Unidos, Portugal e Colômbia.



O inquérito policial que levou à operação desta terça foi instaurado no dia do ataque contra a Saúde, em 10 de dezembro de 2021. “Os invasores deletaram arquivos, dados e instâncias da pasta atacada”, afirma a nota da PF. Entre os alvos dos hackers, o site do Ministério da Saúde ficou fora do ar junto de outros portais da pasta, como o “Portal Covid” e o “ConecteSUS” , utilizado como comprovante de vacinação contra a Covid-19.O inquérito policial que levou à operação desta terça foi instaurado no dia do ataque contra a Saúde, em 10 de dezembro de 2021. “Os invasores deletaram arquivos, dados e instâncias da pasta atacada”, afirma a nota da PF.

Além dos ataques ao Ministério da Saúde, o grupo acessou indevidamente o ambiente virtual de outras autoridades. Veja a lista abaixo:

Controladoria-Geral da União

Ministério da Economia

Instituto Federal do Paraná

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico

Escola Nacional de Administração Pública

Agência Nacional de Transporte Terrestre

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Agência Nacional de Energia Elétrica

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal

Polícia Rodoviária Federal

De acordo com a PF, os suspeitos são acusados dos crimes de organização criminosa, invasão de dispositivo informático, interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, radiotelegráfico ou telefônico, impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento, além do crime de corrupção de menores e lavagem de capitais.