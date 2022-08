Homem golpea ex-namorada com nove facadas - Reprodução Câmeras de Segurança

Publicado 16/08/2022 11:06 | Atualizado 16/08/2022 11:07

Belo Horizonte - Um homem de 29 anos foi flagrando golpeando a ex-namorada com nove facadas no bairro Milionários, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. O crime foi filmado por câmeras de segurança na noite da última segunda-feira (15).

Nas imagens é possível observar que o casal está discutindo em uma esquina da rua Amilcar Cabral. Em determinado momento, Elaine Pinheiro dos Santos corre para o outro lado da via e é perseguida pelo ex, Breno dos Santos Silva. De acordo com a polícia, é nesta sequência que o homem atinge a mulher com a faca.

Testemunhas chamaram a polícia e após buscas pela região, Breno foi encontrado dentro de uma casa abandonada. Ainda de acordo com a polícia, o homem tentou justificar o que estava fazendo na residência, mas caiu em contradição e acabou confessando o crime. A arma utilizada no crime foi recuperada pelos militares ainda suja de sangue e Breno foi encaminhado para a delegacia de plantão, onde prestou depoimento.

Já a mulher foi socorrida para o Hospital Júlia Kubitscheck, no mesmo bairro. Segundo os médicos, Elaine sofreu nove perfurações de faca, mas nenhuma delas atingiram órgãos vitais. Seu estado de saúde é estável e ela não sofre risco de morte.