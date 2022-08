Resultado da lista de espera será divulgado no dia 22 - Marcello Casal JrAgência Brasil; /Agência Brasil

Publicado 16/08/2022 11:41 | Atualizado 16/08/2022 12:32

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta terça-feira, 16, o resultado a lista de estudantes pré-selecionados para para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2022, e pode ser consultado pelo site da pasta . Os selecionados terão até o dia 19, deste mês, para comprovar as informações enviadas no ato da inscrição. Já o resultado da lista de espera será divulgado no dia 22.

Após complementar as informações no site do Fies, os candidatos devem comparecer, no prazo de cinco dias, à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) de sua instituição de ensino para validar suas informações. Em seguida, no prazo de dez dias - contados a partir do terceiro dia útil após a validação da inscrição pela CPSA -, comparecer à um agente financeiro (como a Caixa Econômica Federal) com os documentos necessários e formalizar a contratação do financiamento.

Criado em 2001, o Fies é uma forma de o estudante financiar um curso superior da rede privada e com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), por meio do Ministério da Educação (MEC) e com taxa zero de juros.



Pode se inscrever o candidato que tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010 e tenha obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota superior a zero na redação.



Nesta modalidade, o aluno precisa ter renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa. O financiado começará a pagar as prestações respeitando o limite de renda, fazendo com que os encargos a serem pagos diminuam consideravelmente.



Cronograma