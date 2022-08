Criança de 10 anos morre em acidente causado por PM de folga no DF - Reprodução TV Globo

Criança de 10 anos morre em acidente causado por PM de folga no DF Reprodução TV Globo

Publicado 16/08/2022 12:31 | Atualizado 16/08/2022 12:36

Brasília - Uma criança de 10 anos morreu em um acidente seguido de capotamento na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), em Brasília. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira, 16. De acordo com a polícia, o oficial da PM Carlos Roberto de Carvalho Neto, 26 anos, que estava de folga, causou o acidente.

Uma garrafa de cerveja vazia foi encontrada dentro do veículo do PM, que se recusou a fazer o teste do bafômetro. A polícia também informou que o condutor foi autuado por recusa e, posteriormente, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML), onde realizou um teste que não constatou a embriaguez, e o policial foi liberado.

Já os passageiros do veículo atingido foram socorridos e levados para o Hospital de Base (IHBDF). O casal, uma mulher de 40 anos e um homem de 41 anos, passam bem. Já o menino não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

Em nota, a PM do Distrito Federal informou que a ocorrência será investigada pela Polícia Civil e encaminhada à Justiça, já que "crimes de trânsito são crimes comuns" e descartou a possibilidade da Corregedoria-Geral o investigar o oficial, que faz parte da corporação desde 2019.