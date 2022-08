Além do Rio, Florianópolis, Palmas e Vitória devem receber o sinal 5G na próxima segunda-feira - Marcello Casal JrAgência Brasil

Além do Rio, Florianópolis, Palmas e Vitória devem receber o sinal 5G na próxima segunda-feiraMarcello Casal JrAgência Brasil

Brasília - O Grupo da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) que acompanha a limpeza das faixas para ativação do 5G deve aprovar na quinta-feira, 18, a liberação da tecnologia nas cidades do Rio de Janeiro, Palmas, no Tocantins, Florianópolis, em Santa Catarina, e Vitória, no Espírito Santo. O sinal deve ser ligado nessas capitais na próxima segunda-feira, 22, disse o conselheiro Moisés Moreira, que preside o grupo, chamado de Gaispi.

Já havia uma expectativa de que o 5G fosse autorizado nessas cidades em breve, já que a prorrogação de prazo para a tecnologia operar em todas as capitais não foi aplicada para esses quatro municípios.

Na semana passada, o Gaispi recomendou mais 60 dias de prazo para o 5G rodar em 15 capitais brasileiras. O conselho diretor da Anatel ainda precisa aprovar essa extensão.

Pela regra atual, todas as capitais deveriam receber o sinal até o fim de setembro. Mas, em razão do cronograma de entrega de equipamentos necessários para evitar interferências de sinal, o grupo recomendou a ampliação do prazo.

Com a ativação do sinal em Rio de Janeiro, Palmas, Florianópolis e Vitória, serão atualmente 12 capitais com a tecnologia operante. O 5G já funciona em Brasília, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Goiânia, Porto Alegre e João Pessoa.