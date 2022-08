Após contaminação, sorvetes da marca Häagen-Dazs são recolhidos - Reprodução/Instagram

Após contaminação, sorvetes da marca Häagen-Dazs são recolhidos

Publicado 17/08/2022 18:19

A empresa General Mills Brasil Alimentos iniciou o recolhimento voluntário dos sorvetes e picolés da marca Häagen-Dazs. A medida também foi tomada em outros países depois que a fabricante identificou uma contaminação pela substância 2-cloroetanol (2-CE) no ingrediente utilizado na fabricação dos produtos para conferir o sabor baunilha (aroma). Estão proibidas a importação, distribuição, comercialização e uso dos sorvetes.



O 2-cloroetanol (2-CE) é uma substância que recentemente tem sido identificada em diversos produtos alimentícios, tendo sido comumente associada a utilização de óxido de etileno (ETO) na produção da matéria-prima. No entanto, ela também pode ser gerada por outros motivos, como aconteceu no caso de alguns lotes de sorvetes da Häagen-Dazs. Segundo a General Mills, a contaminação teve origem na reutilização do solvente usado na fabricação do aroma, não havendo relação com o uso de óxido de etileno (ETO) na cadeia produtiva do aroma.



Pelas informações científicas disponíveis, não há evidências até o momento que indiquem que o 2-CE possa causar câncer ou alterações capazes de provocar danos às células humanas. Os impactos da substância à saúde humana ainda são desconhecidos. Entretanto, não é possível descartar a possibilidade do 2-CE causar alterações no material genético. De acordo com a legislação brasileira, não há limites residuais toleráveis de 2-cloroetanol em alimentos.

Lotes recolhidos



A empresa vai recolher os seguintes produtos: pote de sorvete Häagen-Dazs Belgian chocolate (sabor chocolate com pedaços de chocolate - 473mL); copinho de sorvete Häagen-Dazs macadamia nut brittle (sabor baunilha com macadâmia crocante - 100mL); pote de sorvete Häagen-Dazs macadamia nut brittle (sabor baunilha com macadâmia crocante - 473mL); picolé Häagen-Dazs vanilla caramel almond (sabor baunilha com calda de caramelo salgado e cobertura de chocolate ao leite com amêndoas 70g/80mL) e picolé Häagen-Dazs cookies & cream (sabor baunilha com pedaços de biscoito 70g/80mL). Apenas os produtos desta lista que tenham vencimento entre 16/5/2023 e 29/6/2023 serão recolhidos.



Recomendação da Anvisa



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) orienta os consumidores que compraram sorvetes da marca Häagen-Dazs com as datas de validade entre 16/5/2023 e 29/6/2023 a não consumirem os produtos. Os clientes devem guardar as embalagens e entrar em contato com a General Mills, por meio do telefone 0800-031-0707 ou do endereço eletrônico sac.haagendazs@genmills.com para esclarecimentos, troca ou reembolso.