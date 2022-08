Tati Diniz lutava contra um câncer - Reprodução do Instagram

Tati Diniz lutava contra um câncerReprodução do Instagram

Publicado 18/08/2022 11:09 | Atualizado 18/08/2022 12:46

Rio - A empresária artística Tati Diniz, morreu aos 44 anos, em decorrência de complicações de um câncer. Ela, que trabalhou com famosos como Tata Werneck, Rafa Brites, Paloma Tocci e Thiago Oliveira, deixa um filho, Gabriel, de 15 anos, e o marido, Hugo. O velório acontece nesta quinta-feira, no Funeral Home, em São Paulo.

fotogaleria

Através do Instagram, vários famosos lamentaram o falecimento de Tati. "Estou aqui sem chão e me questionando. Éramos tão apaixonadas uma pela outra, você me amava tanto. Tenho tanto orgulho de você, pela sua garra, força de lutar até não aguentar... Eu te amo tanto, tanto, tanto. É egoísmo da minha parte querer você aqui, mas é muito difícil aceitar sua partida. Meu Deus, que tristeza toma meu coração. Choro com saudades. Eu sentirei falta do seu sorriso, dos seus conselhos e da sua presença. Que Deus lhe providencie descanso eterno", afirmou Jojo Todynho.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Tatá Werneck relembrou a garra de Tati. "Mesmo passando por todas as dificuldades que passou, nunca te vi reclamar. Eram só palavras de esperança. Hoje foi a primeira vez que você disse: "Amiga, está difícil". Você teve ao seu lado amigas que te amam. Seu filho que te ama. Hugo seu amor que te ama. Seus pais tão incríveis. Sua irmã que a irmã mais incrível do mundo. Até seu ex marido te ama. Todo mundo te ama. E esse amor jamais mudará. Eu te agradeço por tudo, minha amiga. Seus pais, seu filho e sua irmã foram incansáveis. Assim como você. Que Deus, Jesus, Nossa Senhora estejam te recebendo de braços abertos numa grande festa".







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)

Rafa Brites também prestou sua homenagem: "Nossa última conversa falamos sobre o tempo e o espaço serem uma ilusão. Logo hoje estou a milhares de quilômetros de distância da sua família, tia Fatima, Fla do Gabi que eu amo tanto e queria abraça-los forte, mas de você não me sinto longe não. Ontem trocamos mensagem. Falamos que nos amávamos, e amor não acaba assim quando o corpo se despede, ele expande ao se libertar da densidade. Obrigada por tudo o que que você representa na nossa vida, na minha história profissional, no meu casamento, nas histórias mais engraçadas que temos juntas. Você encantou esse plano Tati. Honrarei a vida e cada segundo que me concederem aqui pois assim você fez. Te amo".







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Brites (@rafabrites)

A apresentadora Paloma Tocci publicou: "Ela lutou bravamente contra o câncer. Contagiou todos com sua força e fé. Agora foi descansar. Muita admiração por você, por sua história, por suas conquistas, por sua alegria. A dona de um sorriso lindo. Muita gratidão por todo o apoio e carinho ao longo da minha carreira. A Tati mesmo em tratamento ou no hospital se preocupou em me ajudar com a realização do sonho do meu apartamento."







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paloma Tocci (@palomatocci)

Ramo artístico de luto



Em uma foto postada pelo empresário ao lado de Jonatas Faro, em agosto, ele disse ter descoberto que tinha "o coração maior que o normal". Famosos como Sophia Abrão, Carla Diaz, Olga Bongiovanni, entre outros, lamentaram a morte do profissional.