O celular teve perda total e foi descartado pela famíliaReprodução/G1

Publicado 18/08/2022 11:22 | Atualizado 18/08/2022 12:43

Ceará- Um celular explodiu enquanto um menino de 6 anos assistia a um vídeo no aparelho, nesta terça-feira (16), em Quiterianópolis, interior do estado do Ceará. A criança, que tem diagnóstico de autismo, não sofreu ferimentos no acidente e passa bem.

Ao G1, a mãe do garoto, a professora Maria Eugênia, explicou que o filho, Bernardo, percebeu que o aparelho começou a soltar fumaça. Ela então retirou o menino de perto do celular, que começou a inchar e explodiu. O pai da criança chutou e jogou água no aparelho até que a fumaça parasse.



Ainda de acordo com Maria Eugênia, o aparelho tinha apenas um ano de uso, e nunca havia tido problemas deste tipo. A mãe informou ainda que o celular não estava conectado ao carregador no momento do ocorrido. O aparelho teve perda total e foi descartado pela família.