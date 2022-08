Myrella Amanda morre após acidente - Reprodução do Instagram

Myrella Amanda morre após acidente Reprodução do Instagram

Publicado 18/08/2022 13:12 | Atualizado 18/08/2022 13:15

Rio - Estrela do TikTok, Myrella Amanda morreu aos 24 anos, nessa segunda-feira, em Maceió (AL), após sofrer um acidente de moto. No momento da tragédia, ela estava com a namorada, Viviane, que sobreviveu e recebeu alta do Hospital Geral do Estado nesta terça-feira. Através de suas redes sociais, Vivi se emocionou ao falar sobre o falecimento da amada e disse que não lembra detalhes do acidente.

fotogaleria

"Minha gente, eu estou muito mal. Não sou de vir aqui chorar. Como vocês sabem, infelizmente a Mi faleceu e eu estou sem chão, não sei o que fazer, estou muito triste e abalada. Eu não lembro muito bem do acidente. Só sei que eu acordei no HGE numa maca e descobri essa terrível notícia", disse Viviane.

@mievivi a pior notícia, estou muito abalada com isso que aconteceu som original - Mi e Vivi

Ela também compartilhou uma homenagem para Myrella através de um vídeo publicado no Instagram. Na legenda, Vivi escreveu: "Até agora não acredito, estou totalmente sem chão! Queria a mi de volta". A influenciadora recebeu o apoio dos internautas: "Sinto muito pela sua perda. Eu nem imagino a dor queiviane. deve estar sentindo! Mas desejo que Deus conforte seu coração", comentou um. "Força", desejou outro.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vivi (@vivianealds)

Myrella e Vivi ficaram famosas no TikTok ao compartilhar detalhes do relacionamento delas. Na rede social, o perfil do casal conta com mais de 500 mil seguidores. Já o do Instagram tem 111 mil.