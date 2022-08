Telmário negou o caso e disse que foi vítima de perseguição política - Divulgação/Senado

Publicado 20/08/2022 19:35 | Atualizado 20/08/2022 19:42

Uma filha adolescente do senador Telmário Mota (PROS-RR) o acusou de assédio sexual e conseguiu uma medida protetiva contra ele na Justiça. O parlamentar nega o crime e diz ser vítima de "perseguição política", além de alegar que a menina tem "distúrbios psicológicos". As informações são do portal G1.

A adolescente, que tem 17 anos, afirmou que o senador encostou em suas partes íntimas e tentou tirar sua roupa durante um passeio no Dia dos Pais. Ela diz que ele sempre foi um pai distante, mas que ambos mantêm contato. Ela não é filha da esposa atual do senador, mas de um relacionamento dele com outra mulher.



Segundo o relato da adolescente, ela combinou um passeio com o pai no último domingo, 14, e estranhou quando o senador sugeriu levá-la à noite para um lago, e depois propôs que eles fossem "beber". Ela afirma que o parlamentar estava "claramente bêbado" quando chegou para buscá-la. No carro, segundo ela, ele começou a tentar tirar sua roupa e a tocá-la.



"Dentro do carro, ele começou a tentar tirar minha roupa. Ficou me tocando, tocando... Eu não consigo nem falar sobre o tanto que isso foi horrível", ela disse ao portal.



O caso foi registrado na Vara de Crimes Contra Vulneráveis de Roraima e corre em segredo de justiça. A mãe da adolescente disse ao portal que a medida protetiva obriga o senador a manter distância de 500 metros da menina.



O Estadão procurou o senador Telmário Mota para comentar a denúncia, mas ainda não obteve resposta. Ao G1, ele disse ser "vítima de uma montagem política que vislumbra atacá-lo no período eleitoral".