Dois homens são presos por utilizarem táxis falsos para aplicar golpes nas saídas de baladasHeloisa Ballarini/Secom

Publicado 21/08/2022 11:32 | Atualizado 21/08/2022 12:22

A Polícia Civil de São Paulo prendeu neste sábado (20) dois homens que integravam uma quadrilha que usava táxis falsos para roubar cartões das vítimas nas saídas de baladas. O grupo, composto por seis pessoas, agia há três meses na Zona Sul da cidade.

Os falsos taxistas clonavam veículos brancos e colocavam sinais luminosos para que os carros parecessem com táxis e atraíssem as vítimas. No fim da corrida, a quadrilha aproveitava a embriaguez dos passageiros para observar a senha digitada e depois trocar os cartões. Em seguida, os bandidos realizavam diversas compras, saques e transferências em nome das vítimas, que só percebiam o golpe no dia seguinte.

A polícia conseguiu apreender quatro carros utilizados no golpe e deter dois suspeitos: Jefferson Oliveira Novais e Elismar Silva Laureano de Souza. Ambos tentaram fugir no momento das prisões, que aconteceram no Centro e na Zona Sul. Eles foram autuados em flagrante por adulteração do veículo, estelionato, e associação criminosa. Outros dois suspeitos conseguiram escapar. Os seis envolvidos no crime já foram identificados.

Até o momento, a polícia conseguiu apreender quatro dos dez carros utilizados no crime, além de 20 cartões em nome das vítimas e máquinas de cartões. A polícia estima que a quadrilha fez mais de 100 vítimas apenas na Zona Sul da capital. O caso foi registrado no 99º Departamento Policial do Jardim Marajoara.