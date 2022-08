Silvio Nascimento destaca o potencial do Brasil para o ecoturismo - Valter Campanato/Agência Brasil

Silvio Nascimento destaca o potencial do Brasil para o ecoturismoValter Campanato/Agência Brasil

Publicado 21/08/2022 12:04

Cristo Redentor, Cataratas do Iguaçu, Jalapão, Lençóis Maranhenses, Bonito e tantas outras atrações. O Brasil possui uma diversidade natural, cultural e histórica como poucos países no mundo. Com isso, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) tem intensificado as iniciativas que mostram ao mundo um Brasil de destinos atraentes.



E as ações promovidas fomentam o desenvolvimento econômico e social do país, como mostram os dados da Embratur. De acordo com a agência, só no primeiro semestre de 2022, as campanhas de promoção internacional movimentaram cerca de R$ 48,5 milhões em viagens ao Brasil. “A cada US$ 1 que a gente investe em promoção internacional ele retorna multiplicado por 23”, disse o presidente da Embratur, Silvio Nascimento.



De acordo com Nascimento, o turismo é responsável por 8% do PIB nacional, ficando atrás apenas do agronegócio, da mineração e da indústria automobilística. “Junto à geração de renda, vem também a geração de emprego, vem a sustentação de empresas e isso é extremamente importante para o Brasil. Hoje, o turismo ocupa o quarto lugar no PIB brasileiro”, afirmou.



Ecoturismo

Após o período de isolamento devido à covid-19, o turismo no Brasil segue curva ascendente de retomada. De acordo com o presidente da Embratur, o turista internacional tem procurado mais contato com a natureza, o que tem favorecido o ecoturismo brasileiro. “O turismo de natureza tem sido uma crescente e a gente tem trabalhado junto com os outros órgãos ambientais para incentivar, promover e prover infraestrutura nesses destinos”, explicou.



Segundo Nascimento, o crescimento do setor não implica em queda de procura para as grandes metrópoles brasileiras. De acordo com pesquisa recente realizada pela agência com o público americano, em primeiro lugar em procura nos destinos brasileiros está o Rio de Janeiro, em segundo, Fernando de Noronha (PE) e, em terceiro lugar, São Paulo.



Por outro lado, o turismo de negócios também tem apresentado resultados satisfatórios neste momento de retomada. Os investimentos da Embratur no setor apresentam grande retorno, sobretudo em decorrência do tíquete médio deste turista, que é mais elevado. De acordo com Nascimento, São Paulo é o destino mais procurado para o turismo nesse segmento, compreendendo cerca de 60% dos eventos de negócios no Brasil. Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu (PR) ocupam o segundo e o terceiro lugar em destinos que concentram o maior número de eventos e congressos voltados para negócios no país.



Organização Mundial do Turismo

Nascimento falou ainda sobre o escritório regional da Organização Mundial do Turismo (OMT), ligado às Nações Unidas, que virá para o Brasil. O anúncio foi feito no fim do ano passado. A expectativa é que a novidade impulsione o turismo nacional ainda mais.



“Quando você tem um organismo da ONU [Organização das Nações Unidas], como a OMT, instalado num país, todas essas agências começam a olhar para esse país. E quando se começa a olhar para o Brasil você enxerga um país com belezas naturais, cidades com infraestrutura, com uma gastronomia única, com um povo hospitaleiro. Fica mais fácil ainda de vender o Brasil”, reforçou o presidente da Embratur.



A OMT é a principal organização internacional voltada para a promoção do turismo. Suas ações são direcionadas para um desenvolvimento sustentável, responsável e inclusivo do setor. Além disso, a geração de conhecimento sobre o mercado de turismo e a promoção de políticas e instrumentos de apoio ao setor também são diretrizes que norteiam a organização.