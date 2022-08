Dispositivo de segurança utilizava um fio de cobre e uma arma de fogo - Divulgação Polícia Civil

Dispositivo de segurança utilizava um fio de cobre e uma arma de fogoDivulgação Polícia Civil

Publicado 20/08/2022 20:57

Minas Gerais - Um idoso de 60 anos morreu neste sábado, 20, vítima de um dispositivo de segurança que ele mesmo construiu, para proteger uma oficina mecânica da qual ele era dono, em Araxá, Minas Gerais. As informações foram divulgadas pelo portal G1.



De acordo com a Polícia Civil, o homem montou um aparelho utilizando fio de cobre e uma arma de fogo. A intenção era que o dispositivo de segurança protegesse o estabelecimento de criminosos, que tentassem entrar no local, com intenção de roubar o seu material de trabalho. Para que a armadilha fosse acionada a pessoa teria que esbarrar no fio de cobre e imediatamente seria atingido por um tiro.



Tragicamente, quando o dono entrou no local nesta manhã, ele encostou no fio e a arma acabou disparando. O tiro atingiu o peito do mecânico. Ainda segundo a polícia, o idoso não resistiu e morreu no local.



A polícia não informou se o homem tinha porte de arma e se ela estava com a documentação regularizada.



O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e será liberado para a família após a necropsia.