Incêndio na Lapinha da Serra (MG) chega ao terceiro dia e ameaça faunaReprodução/Internet

Publicado 21/08/2022 16:00

Brigadistas voluntários e o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais tentam há três dias controlar o incêndio que atinge a Lapinha da Serra, no município de Santana do Riacho (MG). O fogo ameaça a fauna e a flora local, além do abastecimento de água.



Uma das principais nascentes que abastecem a cidade já foi 'carbonizada'. Segundo informações da Brigada Guardiões da Serra, o fogo atingiu todos os canos utilizados no abastecimento de água.